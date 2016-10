Hechingen Killberg IV bietet Platz für 2000 Bürger

Was ein Problem der Planung werden könnte, wurde an dem Abend bereits deutlich: Die Anbindung in Richtung Hechingen, die derzeit nur über die Tübinger Straße geplant ist. Da geht es heute schon eng zu. Wie das wird, wenn oben 2000 zusätzliche Einwohner in Richtung Innenstadt aufbrechen, kann man sich vorstellen. Erstmal soll nun eine Verkehrserfassung zeigen, mit wie viel Autos in Richtung Stadt wirklich zu rechnen ist.

Nach den Vorträgen war die Meinung der etwa 80 Besucher des Abends gefragt. An Stellwänden diskutierten die Architekten und die Stadtbaumeisterin mit den Besuchern. Viele Anregungen wurden notiert, die am Schluss vorgetragen wurden. Mehrere Aspekte kamen dabei zur Sprache:

Die Verkehrsanbindung in Richtung Stadt ausschließlich über die Tübinger Straße wird kritisiert. Gefragt wird, ob auch eine Verbindung in Richtung Etzental denkbar ist.

Es gibt Stimmen, die das rechtwinklige Grundmuster der Straßen auflockern wollen

Ein Gesamtenergiekonzept wird vorgeschlagen. Das bedeutet zum einen die kollektive Wärmeversorgung über ein Blockheizkraftwerk, auch verbindliche Vorgaben zu Solarangaben werden gewünscht.

Ein Brunnen, der in dem Gebiet bereits vorhanden ist, soll als Wasserquelle genutzt werden, um den Platz zu verschönern.

Die Klostersteige soll für Autos gesperrt werden, da sonst hier Fußgänger und Radler an den Rand gedrängt würden.

Cafe, Bäckerei oder sogar ein Lebensmittelgeschäft werden gewünscht.

Die Kita soll bereits im ersten Bauabschnitt realisiert werden.

Viele Ideen also. Am Mittwoch, 26. Oktober, werden in der Stadthalle die Einwohner in Arbeitsgruppen diese Vorschläge konkretisieren. Am Mittwoch, 30. November werden die Ergebnisse öffentlich vorgestellt. Kleiner Wermutstropfen: Was wirklich umgesetzt wird, entscheidet am Ende der Gemeinderat völlig frei. Baubeginn soll im Herbst nächsten Jahres sein.