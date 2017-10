Hechingen "Keine Organisierte Kriminalität"

Hechingen. Der Mord an der Staig vor einem Jahr hat aufgerüttelt. Wie kriminell geht es zu in ihrer Stadt? Diese Frage stellten sich viele Hechinger. Die Bunte Liste im Gemeinderat wollte es genauer wissen und regte an, im Gremium Experten zu diesem Thema anzuhören.

Am Donnerstag war es so weit. Es ging auch um Themen wie Spielsucht und Prävention (darüber berichten wir in unserer Samstagsausgabe). Auf besonderes Interesse stieß aber der Bericht von Wolfgang Heller als Chef des Hechinger Polizeireviers.

Positiv: Nach seiner Ansicht spielt in Hechingen die organisierte Kriminalität keine Rolle. Das Cannabis, das hier verkauft wird, stammt aus Eigenanbau, aus dem Internet, von Beschaffungsreisen nach Holland, über Händler und Zwischenhändler wird es in immer kleinere Portionen verpackt. Viele Dealer vor Ort sind auch Konsumenten.