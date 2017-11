Hechingen Keine Albkamele mehr auf dem Sternlesmarkt

Wesentlich unaufgeregter spricht Siegfried Wischke vom Stadtmarketingverein über das Thema. "Ich hänge das nicht so hoch", sagt er. Er habe vor zwei Wochen mitgeteilt, dass der Verein den geforderten Betrag nicht schultern könne. Daraufhin habe er nach einem neuen Angebot gefragt und keine Antwort erhalten.

In dieser Zeit habe Wischke selbstverständlich schon nach einer anderen Lösung suchen müssen. "Wir können nicht ein Drittel des Etats für Kamele ausgeben", sagt er, "wir werden von unseren Mitgliedern hinterfragt." Wichtig ist Wischke: "Das richtet sich nicht gegen Herrn Müller und seine Einrichtung." Allerdings solle es nicht so dargestellt werden, dass die Tiere verhungern, wenn er die Veranstaltung nicht mitmacht. Wischke stufe das Ganze als Schwierigkeit im Rahmen einer Veranstaltung ein, die gelöst wurde. Trotz Aufruhr verspricht Siegfried Wischke: "Wir machen einen schönen Sternlesmarkt." – in diesem Jahr eben mit Alpakas.