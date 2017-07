Hechingen Kaum Interesse an Frauenfußball

Sie glaubt an die Qualität des deutschen Teams und an eine erfolgreiche "Mission Titelverteidigung" bei der Frauen-Europameisterschaft. Trotz des torlosen Unentschiedens gegen Schweden. Am Freitag um 20.45 Uhr spielen sie gegen Italien. Die ARD überträgt live. Katharina Wolf befürchtet aber, dass dieses Spiel an den lokalen Stammtischen kaum Thema sein wird – vor allem wenn man sie mit dem Riesen-Hype vergleicht, der alle vier Jahre bei der Männer-EM ausbricht.

"Der Frauenfußball hat allgemein noch einen sehr viel geringeren Stellenwert als Männerfußball – das muss man einfach so sagen", stellt sie fest. Aber die Hoffnungen hat sie nicht begraben. "Ich denke, das wird sich in Zukunft noch mehr verändern, als es das in den vergangenen Jahren sowieso schon getan hat". Allein, wenn man den Spielbetrieb der Damenmannschaft anschaue, "im Vergleich zu vor fünf Jahren ist da eine deutliche positive Tendenz zu erkennen", meint die Abteilungsleiterin. Obwohl beim TSV die Damenmannschaft schon immer einen extrem hohen Stellenwert habe, lasse sich dennoch von Saison zu Saison beobachten, wie die Zuschauerzahlen bei den Heimspielen steigen.

Ihrer Meinung ist bei der älteren Generation von Fußballfans der Ansehensunterschied von Frauen und Männern in diesem Sport tief verwurzelt. "Viele Ältere sehen Fußball einfach immer noch als reinen Männersport an, weil sie es nicht anders gewohnt sind", schätzt Wolf.