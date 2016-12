Hechingen Kastagnetten klappern in der Kirche

Hechingen-Boll. "Herrlichkeit, Gnade und Wahrheit", unter dieses Motto hatte das Ensemble "Musica salutare" den Abend gestellt. Sie waren schon mehrfach hier zu Gast, und auch in diesem Jahr war die Kirche zu diesem Benefizkonzert für die Wallfahrtskirche Mariazell zufriedenstellend gefüllt.

"Musica salutare", das ist ein klassisches Kammerorchester, das geistliche Musik nicht nur als ästhetische Form interpretiert, sondern als Ausdruck eines starken Glaubens, erklärte Martin Seiler, der durch den Abend moderierte. Bolls Fördervereinsvorsitzender Peter Beck erinnerte in seiner Ansprache an gemeinsame Abende, die er mit dem Trompeter schon am Lagerfeuer verbracht hat, denn Seiler ist auch bei den Royal Rangers, die jedes Jahr im Schamental campieren.

An diesem Abend war von Lagerfeuerromantik nichts zu spüren, dafür herrschte eine herrliche Besinnlichkeit. Auf dem Programm standen etwa Vivaldis Konzert für Gitarre und Kammerorchester D-Dur (RV 93). Ein eher konventioneller Einstieg. Dann von Johann Baptist Neruda ein überraschend aufregendes Trompetenkonzert, in dem Martin Seiler als Solist seinem Instrument strahlenden Glanz entlockte.