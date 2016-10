Hechingen Kampf für den Erhalt des Jugendraumes

Die erste Tatsache ist, dass die Jugendlichen in Stetten und in den umliegenden Orten das Angebot eines Jugendraums in Anspruch nehmen. Sie wollen feiern und sich amüsieren, aber keine Verantwortung übernehmen und nicht bei den organisatorischen Arbeiten, die hinter einem Fest oder der Öffnung des Jugendraums stehen, helfen oder sich in ihrer Freizeit an der Mitgestaltung der Jugendpflege im Ort beteiligen.

Die zweite Tatsache ist, dass viele Jugendliche das Angebot des Jugendraums gar nicht kennen oder sich nicht trauen, einfach einmal in den Jugendraum zu kommen. Die Jahrgänge, die beispielsweise in die Vorstandschaft rücken könnten, haben ihre Freundeskreise durch Schulwechsel eher in Richtung anderer Ortschaften und viele verbringen deshalb ihre Wochenenden nicht im Jugendraum in Stetten, sondern treffen sich anderswo.

Viele kennen das Angebot des Jugendraums noch nicht