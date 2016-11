Hechingen Kamele und Krippe vor dem Rathaus

Es gibt auch ein Rahmenprogramm. Um 20.30 Uhr wird am City Park ein Feuerwerk gezündet, um 17.30 Uhr starten Marga und Artur Zeeb als Nachtwächter-Paar am Rathaus zum Stadtrundgang, in der Johanneskirche erklingen von 19 Uhr an eine halbe Stunde Taizé-Gesänge und vor der Villa Eugenia mit 25 Ausstellern wird ein Kunsthandwerker-Weihnachtsmarkt zum Anziehungspunkt.

Eine Woche später am Samstag und Sonntag, 26. und 27. November, wird dann der Sternlesmarkt die Stadt prägen. Auch hier will sich der Stadtmarketingverein auf die Weihnachtsstimmung konzentrieren.

Dieses Jahr kein Mittelaltermarkt mehr

Es wird also keinen Mittelaltermarkt auf dem Schlossplatz geben. Das Geschehen konzentriert sich auf die Stände auf dem Marktplatz und Obertorplatz. Die Buden werden dieses Jahr übrigens vom türkischen Kultur- und Sportverein aufgestellt.

Neben der belebten Krippe vor dem Rathaus, die übrigens die Zimmerei Tietz als Sponsor aufstellt – Besucher können sich hier mit Kostümen ausstatten und mit den Tieren Fotos von sich machen lassen – gibt es im katholischen Gemeindehaus ein Kasperletheater mit Zauberei, das Jürgen Fröschling aus Burladingen am Samstag von 13.30, 15 und 17 Uhr an aufführen wird, am Sonntag von 13.30 Uhr an.

Musik vom Band ist diesmal verpönt. An beiden Tagen werden Ensembles aus der Stadt weihnachtliche Weisen spielen. Junge Flötisten, die auf private Rechnung spielen, sind natürlich auch willkommen. Am Samstagabend um 20 Uhr geben die HechSinger im Rathaus ein Konzert. Das Stadtkapellen-Jahreskonzert am Sonntag von 17 Uhr an in der Stadthalle könnte ein krönender Abschluss für einen Weihnachtsmarkt-Besuch werden. Auf diese Veranstaltung wird noch hingewiesen.