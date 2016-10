Hechingen Juz schickt "die Neue" auf die Straße

Zwei Ziele verfolgt das neue Team mit Bircan Akkaya und Wolfgang Schmidt. "Ein großes Ziel ist es, dass wir im Jugendzentrum nicht mehr nur Jungs haben", erklärt die neue Sozialarbeiterin. So wollen Akkaya und Schmidt mehr Mädchen in das Jugendhaus locken. Dort sei es in den vergangenen Jahren nämlich etwas männerlastig geworden, berichtet Wolfgang Schmidt. Da Akkayas Vorgänger auch männlich war, habe in dem Team eine Frau gefehlt.

Publikum neu "mischen"

Aber nicht nur mehr Mädchen wollen die beiden in das Juz locken. Auch die verschiedenen "sozialen Schichten" sollen zusammenkommen, das Publikum soll "neu gemischt" werden. So seien in der Vergangenheit hauptsächlich Jugendliche der Werkreal- und der Albert-Schweitzer-Schule ins Juz gekommen.

"Ich habe den Eindruck, dass Gymnasiasten besser vernetzt sind. Sie sind mehr in Vereinen unterwegs. Und Gymnasiasten treffen sich auch öfter zu Hause mit Freunden", erklärt sich Schmidt das bislang einseitige Publikum. Und: Gymnasiasten hätten Zuhause Internet. Andere, die das nicht haben, kommen ins Juz. So ist der PC-Raum nach wie vor ein Renner. "Der ist immer voll", weiß Schmidt. "Und das, obwohl ich mal gedacht habe, Smartphones wären das Ende unseres Internet-Cafés."

Zur Umsetzung der Ziele will die neue Sozialarbeiterin Akkaya auch ihren türkischen Migrationshintergrund einsetzen. "Den sehe ich als Vorteil. Ich habe vor, mich bei den Migrationsfamilien direkt vorzustellen. So kann ich vielleicht auch ein paar Töchter dazu bringen, ins Juz zu kommen", erzählt die Rangendingerin. Da sie selbst musikalisch ist – Akkaya spielt Saz (Langhalslaute) –, plant sie außerdem, eine Hip-Hop- und Rap-AG zu gründen. Auch ist die Jugenzentrums-Disco nun zwei Mal im Monat, statt nur ein Mal.

Bircan Akkaya hat vor dem Job im Juz ein Jahr im Aviona-Flüchtlingsheim gearbeitet. Auf die neuen Herausforderungen freut sich die 25-Jährige. Sie ist zuversichtlich: "Ich glaube, dass wir richtig was bewirken können."

Im Juz findet nächste Woche am Mittwoch, 26. Oktober, ein Info-Abend statt. Die Hechinger Sozialarbeiter wollen dabei ihre Arbeit und das Juz vorstellen. Im Gespräch mit Jugendlichen soll auch überlegt werden, was es in Zukunft für ein Jugendangebot in Hechingen geben kann. Alle Jugendlichen sind eingeladen, der Abend beginnt um 18 Uhr im Juz.