Hechingen Junger Mann landet in Gewahrsamszelle

Hechingen. In der Nacht von Freitag auf Samstag ist Passanten kurz nach 2 Uhr ein Jugendlicher am Obertorplatz aufgefallen, der stark alkoholisiert war und am Boden lag. Die hilfsbereiten Leute alarmierten den Rettungsdienst. Als dieser eintraf, ließ sich der 17-Jährige offenbar jedoch überhaupt nicht helfen: er wurde laut Polizei plötzlich wieder hellwach und pöbelte geräuschvoll und ziemlich vulgär umher.