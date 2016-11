Hechingen Junge Christen sagen "Ja" zum Glauben

Ein unvergessliches und eindrückliches Erlebnis sei die Fahrt nach Taizé gewesen, die etwa die Hälfte der Firmlinge im vergangenen September unternahm. Als nicht minder beeindruckend erlebten die Jugendlichen ihre Begegnung mit Michael Stahl, einem ehemaligen Bodyguard mit berührender Biographie, der nach vielen schwierigen Etappen im Leben seinen Weg zu Gott fand. An diese Erfahrung knüpfte Weihbischof Michael Gerber an. "In der Firmung dürfen wir erleben, dass jemand hinter uns steht", wandte er sich an die Firmlinge. Dies seien jedoch nicht nur Menschen. Auch Gott stehe hinter jedem Einzelnen und helfe ihm, den aufrechten Gang zu finden.

In Bezug auf die menschlichen Beziehungen sei es "wichtig, dass wir einander in die Augen schauen können". Vielleicht gerade das mache die persönliche Beziehung zu Gott jedoch oft schwierig. "Gott können wir nicht in die Augen schauen und uns selbst auch nicht", betonte der Weihbischof, der die allen Menschen innewohnende, tiefe Sehnsucht nach dem Wunsch ansprach, "dass mir jemand ganz ehrlich in die Augen schaut und mir sagt: Es ist gut, dass es dich gibt. Weil es dich gibt."

So wie der Blick von Jesus genügt habe, um Petrus bewusst zu machen, was Vergebung bedeutet, könnten Krisen im Leben Anlass sein, diesem eine andere Richtung zu geben. "Der Heilige Geist möchte in unserem Herzen etwas verändern. Er möchte bewirken, dass wir Gott entdecken, der uns wachsen lassen will", gab der Weihbischof den jungen Christen noch mit auf den Weg.