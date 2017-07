Hechingen Jugend-Nationalspielerin besucht ihren Heimatverein

Und Vanessa Ziegler selbst? Sie freute sich sehr, mal wieder in die alte Heimat zu kommen: "Es ist schön, so viele alte Gesichter wieder zu sehen". Die Nationalspielerin hat für ihre Karriere große Ziele: "Ich möchte schon mal in der Bundesliga und auch in der Nationalmannschaft der Frauen spielen". Die Grundlagen dafür wurden hier in der Region beim FC Killertal geschaffen.