Hechingen Jürgen-Weber-Preis für tolle Praktika-Berichte

Ins Auge fallen will der Verein künftig auch mit Werbeplakaten mit der Aufschrift "Willkommen im Medical Valley", die an der Lärmschutzwand an der B 27 und beim Brielhof stehen sollen.

Berichtet wurde, dass der Verein Zuwachs bekommen hat. Die Firma Karl Küfer aus Albstadt, die Siebe, Filter und Webeblätter produziert, ist Mitglied geworden.

Als letzter Tagesordnungspunkt stand die Verleihung des Jürgen-Weber-Preises für herausragende Praktikumsberichte von Schülern auf dem Programm. Mit dem Preis soll das Engagement des Vereins in den Schulen intensiviert werden. Thomas Bogenschütz, der das Projekt betreut, überreichte den Siegerpreis an den Zehntklässler Marcel Buhl aus Meßstetten. Er hatte ein Praktikum bei der Chemiefirma CHT R. Beitlich GmbH in Tübingen absolviert. Sara Beck von der Beruflichen Schule Rottenburg erhielt den zweiten Preis, der dritte Preis ging an die Neuntklässlerin Dorothea Kittel von der Realschule Hechingen. Sie hatte im Kantonsspital St. Gallen in der Schweiz ein Praktikum absolviert. Einen Sonderpreis erhielt Ilias Mavridis von der Werkrealschule Hechingen, der erst vor zwei Jahren aus Griechenland nach Deutschland kam. Er berichtete über sein Praktikum bei der Fensterbaufirma Gutbrod.