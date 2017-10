Hechingen Jotec gehört jetzt zu US-Unternehmen

CryoLife ist ein an der New Yorker Börse notiertes Unternehmen, dessen Gewebematerialien, mechanische Herzklappen, chirurgische Kleber sowie weiterer Produkte für die Herz- und Gefäßchirurgie weltweit vertrieben werden. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Kennesaw, Georgia, ganz in der Nähe der Stadt Atlanta. Derzeit hat die Firma etwa 700 Mitarbeiter.