Hechingen Jahre-Rückblick in Blech und Chrom

Hechingen. Ein Strahlen legt sich auf das Gesicht von Georg Lohmüller, wenn er über die blechernen Schätze spricht, die in "seinem" Oldtimermuseum an der Hechinger Mühlstraße geparkt sind. Eine ganz neues "Schätzlein" mag er besonders. Es wurde erst kürzlich im Museum eingeparkt: Ein BMW-Cabrio, Baujahr 1934. Von seinem Eigentümer vergessen hat es über Jahrzehnte in einem Schuppen bei Frankfurt vor sich hingedämmert, bis ihn einer der Museums-Mitbetreiber zufällig entdeckte.

Als das Auto 1934 gebaut wurde, was es etwas für die Oberen Zehntausend. 1934, die olivgrüne Lackierung – irgendwie scheint dieses Auto im Zweiten Weltkrieg eine Rolle gespielt zu haben. Das Auto eine Nazi-Bonzen? "Leider weiß man da nichts genaues drüber", bedauert Lohmüller. Bei so genannten "Scheunenfunden" sei das oft der Fall. Da gebe es keine Erstbesitzer mehr, die einem was erzählen könne.

Und was ist so ein Oldtimer wert? "Vielleicht so 20 000 Euro, um ihn zu restaurieren, müsste man aber nochmal mindestens 100 000 Euro reinstecken", erklärt Lohmüller. Eine Restaurierung sei aber nicht geplant, "ich finde schön, dass man hier die Zeitspuren so deutlich sieht."