Hechingen Irma-West-Fest: Gute Laune zum Abschluss

Wieder einmal hatten die Schausteller und die Irma-West-Gemeinschaft Kinder aus Behinderteneinrichtungen und aus den Schulen aus ganz Hechingen eingeladen, kostenlos die Fahrgeschäfte des großen Vergnügungsparks auszutesten. Und die Eingeladenen ließen sich nicht lange bitten. Über 300 Kinder tummelten sich auf dem Festplatz, fuhren Karussell und Autoscooter, ließen sich im rasanten "Jaguar" im Kreis herumwirbeln, und die Älteren und ganz Mutigen wagten sich sogar in den "Top Spin", eine rasende Gondel, die gerne mal kopfüber stehen bleibt.

"Ich bin glücklich und zufrieden", erklärte Organisator Franz Ermantraut am Rande des lustigen Treibens und lobte sein ganzes Team für die gute Zusammenarbeit. "Alle haben in den vier Tagen tolle Arbeit geleistet."

Schon am Freitag hatte das Fest mit einem echten Knaller begonnen. Das Konzert der Dirndlknacker kam gut an, und der Festplatz war gut gefüllt. Auch die Festhandlung am Samstag und der traditionelle Umzug am Sonntag lockte die Hechinger in Scharen zum Fest. "Glücklicherweise hat auch das Wetter die ganze Zeit über mitgemacht", freute sich Ermantraut über den regen Zulauf der Hechinger. Mit dem großen Brillantfeuerwerk am späten Montagabend endete schließlich das Fest.