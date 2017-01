Hechingen Investitionen kommen auch den Kindern zugute

Der Musikverein gab anlässlich seines 30. Geburtstages in der Kirche St. Marien ein Jubiläumskonzert. Angeschafft wurden drei Hundetoiletten, ein Fahrradständer bei der alten Schule und ein Fahnenmast vor dem Rathaus. Erneuert wurden auch die von Kathi Wahlwiener geschaffenen Ortseingangstafeln. Der dritte private Weihnachtsmarkt von Melanie und Volker Beck geriet einmal mehr zum vollen Erfolg. Der Reinerlös kommt restlos dem Ausbau der Jugendraumes zugute.

Der Ausblick auf 2017 ergab eine Reihe von Arbeiten, die aus dem alten Haushalt her noch abgearbeitet werden müssen. Dazu gehören die Kirchenmauer, die Eingangstür der Sporthalle, die Zimmerbachbrücke und die Straßen "Auf der Bins" und "Stammigbaum", das Baugebiet Berg II, die Türen der Leichenhalle, die Kreuze der Soldatengräber und eine Fluchttür im Kindergarten. Allerdings muss dazu erst der Haushalt verabschiedet werden.

Die Ortsvorsteherin gab zu bedenken, dass die Stadtverwaltung einiges an Investitionen leiste, die letztendlich auch den Weilheimern und den Weilheimer Kindern zugute kommen. So das neue Hallenbad, die Sanierung des Stadions und die Mensa. Ausführlich dankte Ingrid Riester namentlich den vielen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die dafür sorgen, dass Weilheim eine lebendige und gepflegte Gemeinde ist. Die "Dunkelziffer" an dienstbaren Geistern sei sogar noch um einiges höher. Ein herzliches Dankeschön ging an die Verwaltung, besonders an Bürgermeisterin Dorothea Bachmann und den Ersten Beigeordneten Philipp Hahn für die gute Zusammenarbeit.

Josef Wolf, Stellvertreter der Ortsvorsteherin, dankte Ingrid Riester im Namen des Rates und der Einwohner für ihr Engagement. Er hoffe, dass 2017 nur wenige Probleme auftreten mögen. Im Anschluss an die Sitzung gab es im Rahmen eines Umtrunks und Imbisses noch die Möglichkeit sich im Gespräch auszutauschen.