Hechingen Intensives Miteinander prägte 2016

Hechingen-Boll. Das ganze Dorf setzte sich gemeinsam dafür ein, das Jubiläumsjahr zu einem Erlebnis zu machen, das noch lange im kollektiven Gedächtnis bleiben wird. Und das Bemerkenswerte: Das gemeinschaftliche Engagement endete nicht mit Jahresfrist, sondern ist in Boll ganz selbstverständlich. Deutlich wurde dies beim Neujahrsempfang, dessen Rahmenprogramm alljährlich von Vereinen und Einwohnern gestaltet wird.

Letztere konnte der stellvertretende Ortsvorsteher Klaus Keller zahlreich in der Festhalle begrüßen. Gemeinsam erinnerte man sich an Ereignisse, die das Ortsgeschehen in den vergangenen zwölf Monaten geprägt hatten.

"Ein bisschen mehr" – so lautet der Titel eines Gedichts, das den Geist des Miteinanders beschwört. Ortsvorsteherin Meta Staudt hatte es als Einstieg in ihre Rede gewählt, in der sie auf verschiedene Projekte im Jahreslauf zurückblickte. Dabei wurde deutlich, dass es genau dieses Miteinander war, durch das vieles erst gelingen konnte.