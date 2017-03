Hechingen Intensive Übungsarbeit und Kameradschaft

Es war voll im Gemeinschaftsraum des Sickinger Feuerwehrhauses. Die Aktiven – eine Mischung aus vielen Altersstufen, wie sie eben meist nur in Vereinen an einem Tisch zusammensitzen. Vertreter der Gesamtwehr, Ortsvorsteher, Feuerwehr-Senioren, ein Vereinsvertreter. Alles auch ein Zeichen, dass man zusammenhält.

Was Einsätze angeht, hatten es die Sickinger im vergangenen Jahr ruhig. Nur einmal wurden sie alarmiert. Der Zimmerbrand in Bechtoldsweiler war aber schon gelöscht, bevor sie am Einsatzort waren. Abteilungskommandant Frank Brecht ist darüber nicht enttäuscht. Niemand wünscht sich Einsätze, aber was sein Bericht auch zeigt: Die Sickinger trainieren hart dafür, im Notfall effizient eingreifen zu können. Sechs Nachwuchskräfte in der Jugendfeuerwehr bereiten sich vor, zu den Aktiven dazuzustoßen.

26 Übungen 2016, oft gemeinsam mit den Bechtoldsweiler Kollegen, mit denen man engen Kontakt pflegt. Bei den großen Übungen der Gesamtwehr wurde deutlich, welche Bedeutung Ortschaftswehren haben. Die Sickinger waren bei der Gesamtübung in Weilheim ein Element beim Aufbau einer langen Wasserversorgungslinie. Auch bei der Burgübung, als die Wasserversorgung auf den Zoller gesichert werden musste, waren die Sickinger gefragt. Klar ist: Bei großen Einsätzen, wenn viel Material und Personal gefragt ist, sind Ortschaftswehren wichtig.