Hechingen In vielen Unternehmen herrscht Nachholbedarf

Die ehemalige Investmentbankerin arbeitet heute in einer Beratungsfirma von Weilheim aus. Für den Verband will sie im ganzen Zollernalbkreis um Mitglieder werben. Zentrales Ziel: "Networking". Auf Deutsch: Die Mittelständler miteinander bekannt machen, zum Informationsaustausch anregen. Und wenn es mal gut läuft, könne man durchaus auch mal versuchen, auf politische Entscheidungen Einfluss zu nehmen, wirft sie den Blick voraus.

Aktuell aber stehen vor allem kleine Veranstaltungen auf dem Programm. Kürzlich etwa ein Treffen im Bürogebäude am Nasswasen. Zwei Unternehmer aus der Region stellten sich vor und gaben kurze Vorträge zum Thema "Büro 4.0". Das 4.0 steht für durchcomputerisierte Arbeitsabläufe, und Thomas Ströbele von der Firma yourIT aus Hechingen zeigte auf, dass hier in vielen Unternehmen noch Nachholbedarf besteht.

Wenn in der Produktion computergesteuerte Maschinen laufen, dürften die Computer in der Verwaltung nicht nur "wie eine Schreibmaschine" eingesetzt werden, erklärte er. Und auch Arbeitsabläufe am PC müssten durchorganisiert sein.