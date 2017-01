Hechingen In vielen Geschäften gibt es Energie-Karten

Zahlreiche Sponsoren haben bereits vor Kampagnenstart Energie-Sammelkarten erworben, um diese an Kunden zu verteilen. Mit dabei ist die Sparkasse Zollernalb mit allen drei Hechinger Filialen, die Volksbank Zollernalb-Balingen, die beiden Sternenbäck-Cafés am Obertorplatz und in der Herrenackerstraße, Schuh Schoy, E.P. Lohmüller und Foto Keidel am Marktplatz, die Spranger-Apotheken, die Ärzte Stekeler und Zahnarztpraxis Vees-Höflsauer, die Stadtwerke, die Solarfirma Techmaster und die Gemeinschaftsanlagen Hechingen. Weitere Unternehmen wollen noch Karten für ihre Kunden kaufen.

Wer also in den nächsten Tagen und Wochen in Hechingen unterwegs ist, sollte auf die blauen Kampagnenplakate achten. Beim Einkauf dort gibt es unter bestimmten Voraussetzungen die Karten. Wer dem Glück nachhelfen will, kann die Karten auch auf dem Wochenmarkt beim Infostand vom Verein Regionalgenial Zollernalb kaufen.

Der Kaufpreis der Karten kommt in voller Höhe den Hechinger Vereinen zu Gute. Über eine Online-Abstimmung werden vielversprechende Energiespar-Projekte ausgewählt und mitfinanziert. Infos zu den Projekten gibt es auch beim Wochenmarkt.