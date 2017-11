Hechingen In ganz Hechingen wird wieder gelesen

Hechingen. Der deutschlandweiter Vorlesetag findet am Freitag, 17. November, in allen Kindergärten und Grundschulen statt. Organisiert wird er in Hechingen wie immer von Heidi Hellstern, die auch dieses Jahr wieder zahlreiche Prominenz sowie ehemalige Lehrerinnen und Eltern aus Hechingen für das größte Vorlesefest Deutschlands gewinnen konnte.