Hechingen In der Stiftskirche wird gekrabbelt

Überhaupt spielen Symbole, aber auch Bewegung und Singen, eine große Rolle. Wie Christine Urban erklärt, wurde bei der Auswahl Wert auf einfache, leicht zu erlernende Lieder gelegt. Auch dauert der Gottesdienst nur 20 Minuten, denn schließlich sollen die Jüngsten nicht überfordert werden.

Im Anschluss gemütliches Beisammensein

Eine Konstante, die alle Teilnehmer durch die Monate begleitet, ist eine Kerze, die gemeinsam gestaltet wird. Ganz bewusst haben die Organisatoren den Gottesdienst auf Samstag gelegt, denn an diesem Tag ist Zeit für die Familie. Die Stiftskirche soll dabei vor allem eines sein: "Ein Ort, an dem Eltern und Kinder völlig entspannt sind, sich wohlfühlen und die Zeit bewusst gemeinsam genießen können." Ein wichtiger Bestandteil ist dabei natürlich auch das Gebet, verbunden mit dem Dank an Gott.

Beim ersten Krabbelgottesdienst am kommenden Samstag wird sich dieser auf die vielen Erntegaben beziehen, die er Groß und Klein geschenkt hat. Dieses Danke sagen ist dem Gottesdienst-Team sehr wichtig, denn "wir wohnen in einem Land, in dem es uns gut geht", betont Christine Urban.

Im Anschluss an die Gottesdienste, bei denen auch ältere Geschwister willkommen sind, wird zum gemütlichen Beisammensein ins Gemeindehaus eingeladen. Während sich die Eltern dort bei Kaffee und Kuchen austauschen können, dürfen die Kleinen gemeinsam spielen.

Weitere Informationen: Die Gottesdienste, die jeweils um 10 Uhr in der Hechinger Stiftskirche beginnen, finden an folgenden Samstagen statt: 14. Oktober, 2. Dezember, 17. Februar und 21. April. Am 21. April gibt es eine Kinderfahrzeugsegnung zu der Bobbycars, Dreiräder und Buggys mitgebracht werden dürfen.