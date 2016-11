Hechingen In der Mitte der Gesellschaft wird Fremdenhass zur Gefahr

Was für Gedankengut das ist, wurde durch die Filmaufnahmen des Journalisten Thomas Kuban eindrucksvoll deutlich. Er hatte sich in den 90er-Jahren undercover in die Neonazi-Szene begeben, um dort auf Rechtsrock-Konzerten zu recherchieren. Erst sechs Jahre später, im Jahr 2003, begann er auch zu filmen, mit einer Knopflochkamera unter der Bomberjacke. "Beim ersten Versuch hatte ich Angst", erzählt Kuban im Film, "aber man muss zeigen, was da läuft." Nach jedem Dreh sei er "froh gewesen, aus den Fascho-Klamotten raus zu kommen".

Auf den Konzerten zeigen die Besucher den Hitler-Gruß und brüllen "Sieg Heil", die Lieder verherrlichen Antisemitismus, Rassismus und Fremdenhass in blutrünstigen Texten. Viele Konzerte finden an geheimen Orten statt oder im benachbarten Ausland. Manche aber auch einfach im Hinterraum einer Dorfgaststätte mitten in Deutschland.

Thomas Kuban zahlt für seine verdeckten Recherchen immer noch einen hohen Preis. Da seit Veröffentlichung seines Filmmaterials zahlreiche Morddrohungen aus der rechten Szene gegen ihn vorliegen, kann er sich unter seiner normalen Identität nicht mehr frei bewegen. Weder ist Thomas Kuban sein richtiger Name, noch weiß man, wie er aussieht. In einer skurrilen Maskerade tritt er in der Öffentlichkeit auf. Mit Sonnenbrille, gelbem Sakko und blonder Perücke ähnelt der Journalist eher Heino als einem ernsthaften Autor. Auch seine Stimme wirkt befremdlich – Kuban verstellt sie, um sich nicht durch seine Sprachmelodie zu verraten. Mit diesem auffälligen Auftreten eckt er auch an. In einer im Film gezeigten Pressekonferenz des Bundesinnenministeriums wirkt er fehlplatziert, zu einem Pressegespräch mit Wolfgang Schäuble lässt man ihn gar nicht erst. "Er wird quasi zur Witzfigur gemacht. Und das ist bitter für einen, der so viel riskiert", meinte Peter Ohlendorf. Um das zu verdeutlichen, trug Ohlendorf zur anschließenden Diskussion selbst ein gelbes Sakko.

Jugendliche würden in die rechte Szene abrutschen, wenn im Dorf nichts anderes geboten sei, wurde aus dem Publikum vermutet. "Wenn wir sagen, das Problem mit rechten Umtrieben haben wir nicht und wir das immer kleinreden, wird es schlimmer", betonte einer der Zuschauer. Wichtig sei es – und da waren sich Regisseur und Zuschauer einig – nicht wegzusehen und sich klar für Demokratie und gegen Fremdenhass zu stellen, um zu verhindern, dass rechtes Gedankengut in der Mitte der Gesellschaft einen Nährboden findet.