Hechingen Immer freitags kostenlose Live-Musik

Lacher und Ruff setzen das fort, das bislang gut funktioniert hat. "Wirklich gute Bands, die eigenes Publikum mitbringen, das auf diese Weise die Domäne kennenlernt", erklärt Thomas Lacher. Bands im Alleinunterhalterstil hätten hier keine Chance, immerhin spielt er selber in einer erfolgreichen Band und kennt sich aus.

Natürlich müsse dann auch der Service stimmen, um Erstlingsgäste von der Domäne zu überzeugen, ergänzt er. Das gehe nur durch gutes Personal. Nicht umsonst biete die Domäne regelmäßig acht bis neun Auszubildenden eine Stelle. Barkeeper, Betriebswirte, "man braucht Fachleute", sagt Lacher. Was er mit "Freitag live" auch erreichen will: "Wir versuchen, verstärkt auch 18- bis 25-Jährige anzusprechen", erklärt er. Dazu setze man bewusst auch auf junge Bands. "Wenn die aus dem Disco-Fieber raus sind, finden die die Domäne sicher cool", ist er überzeugt. Und mit 30 heiraten sie dann hoffentlich in der Domäne. Was sie dafür brauchen, könnten sie in der "Domäne Hochzeitsmesse" am Sonntag, 9. Oktober, gleich mal ausprobieren. Damit nicht genug: Am 11. Oktober beginnen in der Domäne die "bayrischen Wochen" in der Remise. Bayrisch wird nicht nur die Speisekarte, es spielen außer montags und dem 1. November jeweils ab 18 Uhr zünftige Bands.