Hechingen Im "Zauberwald" hängt Essen an Bäumen

"So etwas kann man nur in Hechingen erleben", sagt Gudrun Rittgerott, die unserer Zeitung das Beweisfoto zusandte. Sie und ihr Enkel gehen öfter in dem besagten Waldstück spazieren und haben bereits verdächtige Beobachtungen gemacht. Entdeckt hatte sie den seltsamen Bewuchs am Montag. Die Würste und Brezeln haben auch sie überrascht, aber sie kamen durchaus gelegen. "Ich musste nicht mehr zum Bäcker", sagt Rittgerott lachend.

Wer die Würste in den Wald gehängt hat, bleibt ein Mysterium. Rittgerott scheint es zu wissen, aber möchte nichts verraten. "Ein bisschen Geheimnis muss bleiben", sagt sie. Und wer weiß? Vielleicht war es ja wirklich der Zauberer Hokus Pokus, der unerkannt im Hechinger Wald lebt? Womöglich sind bald noch mehr Zauberkunststücke zu beobachten. Es muss sich jedenfalls in Zukunft niemand wundern, wenn er gebratene Hähnchenschlegel vom Himmel fallen sieht. Denn im Zauberwald ist alles möglich.