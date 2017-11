Hechingen Im Museum wird es mediterran und ein wenig schwäbisch

"Es tut ein bisschen weh", sagt Marco Costantino. Denn mit dem Start im Museum wird der alte "Piccolo"-Standort in der Sigmaringer Straße aufgegeben. "Es fällt mir schwer, es abzugeben", so Costantino. Wann es ganz genau soweit ist, ist bis jetzt noch nicht entschieden. Womöglich läuft der Betrieb einige Zeit parallel zum Museum. Denn das "Piccolo" soll "in gute Hände" übergeben werden. "Es muss passen", sagt Marco Costantino.

"Riesen Küche" gefällt

Doch was hat das Pächterpaar zum Wechsel bewogen? "Es ist ein wunderschönes Lokal", schwärmt Marja Costantino. Es sei eine gute Adresse in der Oberstadt. Zudem gebe es dort mehr Möglichkeiten für Feste und Geburtstage. Doch auch die "Riesenküche" beeindruckt die beiden. Und das "Riesen" bezieht Marco Costantino auch auf die Stadt Hechingen an sich. Er teilt die Meinung, die Sänger und Moderator Giovanni Zarrella als ehemaliger Hechinger vertritt. Nämlich, dass die Zollernstadt ein "schlafender Riese ist" (wir berichteten). So zeigt sich auch Philipp Hahn erfreut, dass das Restaurant an wieder in Betrieb genommen wird. "Wir sind dankbar, dass ihr das in Angriff nehmt", sagt er, besonders an diesem "sensiblen Platz".