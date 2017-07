Hechingen Im Einsatz für Pflegebedürftige

Zudem sprach Wien über soziale Spaltung in der Gesellschaft. Die müsse gestoppt werden. Es dürfe nicht angehen, dass finanziell betuchte Menschen weniger Steuern bezahlen als sozial schwächer gestellte. Andere, die mit der Investition in Panama Papers den Staat betrogen haben, müssten zur Rechenschaft gezogen werden, so Wien.

Ein aktuelles Thema sei immer noch die Pflege. Bedürftige Menschen müssten in menschlicher Art und Würde gepflegt werden. Immer wieder höre man von skandalösen Auswüchsen in Pflegeeinrichtungen.

Barrierefreiheit sei auch ein Thema für die öffentlichen Verkehrsmittel. Der VdK-Sozialverband setze sich in vielfältiger Weise ein; unter anderem in der Rentenpolitik. Der nächste Ausflug führt die Teilnehmer am 31. August nach Überlingen am Bodensee.

Joachim Wien durfte anschließend eine ganze Reihe von Ehrungen vornehmen. Das goldene Treueabzeichen für 40 Jahre Mitgliedschaft erhielt Elise Wolf (Hechingen) und für 25 Jahre das Ehepaar Kurt und Sigrid Hölger (Hechingen).

Dagegen das silberne Treueabzeichen für zehn Jahre Mitgliedschaft bekamen: Markus Adler (Hechingen), Nuri Atilgan (Bisingen), Marion Bartz (Rangendingen), Ingeborg Breil (Hechingen), Liselotte Brutschin (Hechingen), Wolfgang Buck (Grosselfingen), Lydia Engelhardt (Hechingen), Ute Fleiner (Hechingen), Susanne Götz (Balingen), Elisabeth Härle (Hechingen), Franz Haug (Hechingen), Sieglinde Haug (Hechingen), Richard Heck (Rangendingen), Theresia Heck (Rangendingen), Bettina Heim (Hechingen), Reiner Hellstern (Hechingen), Anton Kessler (Hechingen), Helga Klotz (Hechingen), Roland Lindenau (Hechingen), Angelika Link (Vöhringen), Dietmar Pflumm (Hechingen), Reimar Pfisters (Hechingen), Adelheid Preuß (Jungingen), Dieter Preuß (Jungingen), Manfred Raiser (Pfullingen), Ingrun Rudolph (Hechingen), Felix Schetter (Hechingen), Ingeborg Schneider (Hechingen), Reinhold Schneider (Hechingen), Johannes Ulbrich (Hechingen).

Ein Vortrag zum Thema sozialpolitische Forderungen des VdK findet am Donnerstag, 7. September, ab 16.30 Uhr in der Stadthalle Reutlingen statt.