Hechingen Im Dauerlauf über Alpengipfel

Sabine Noll meisterte die 28 Kilometer in fünf Stunden und zwei Minuten. Das bedeutet für sie den 17. Platz in der Gesamtwertung. Werner Naujok, der auf der langen Distanz über 44 Kilometer unterwegs war, erreichte das Ziel in sechs Stunden und 47 Minuten. Das brachte ihm den 19. Rang in der Gesamtwertung.

Zweite Runde führt in die Graubündner Bergwelt

Noll und Naujok starteten zudem beim Arosa-Trailrun, der durch seine Streckenführung besondere sportliche Herausforderungen und landschaftlichen Reize bietet. Mit vier Gipfeln, 53 Kilometern Distanz und 3391 Höhenmetern stellte die Trailstrecke eine enorme Herausforderung dar.

Nach dem Start ging es von Arosa auf steilen Bergwegen zum Aroser Weisshorn auf 2653 Meter Höhe, nach steilem Abstieg auf den Gipfel des Hörnli mit 2496 Metern Höhe und am Alpsee entlang zurück nach Arosa – 22 Kilometer. Die zweite Runde führte in die Graubündner Bergwelt. Zunächst über einen extrem steilen Aufstieg zur Maienfelder Furgga (2436 Meter). Zwei weitere steile Anstiege standen den Läufern bevor, am Schwarzhorn vorbei und dann noch auf das Chörbschhorn.

In dieser Stein- und Geröllwüste bewegten sich die Läufer bergauf und bergab bis zum Strelapass und auf steilen Serpentinen hinunter ins Sapüntal und zurück nach Arosa. Sabine Noll siegte in 9 Stunden und 50 Minuten in der Altersklasse W 50 und belegte Platz 10 in der Gesamtwertung der Frauen. Werner Naujok erreichte den 32. Gesamtrang der Männer und den siebten Platz in Altersklasse M 50.

Ebenfalls schnell unterwegs war Christa Heinzelmann-Hauff in der Altersklasse W 60. Nach elf Stunden und 16 Minuten lief sie als 14. Frau über die Ziellinie in Arosa.