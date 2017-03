Hechingen Im Bildungshaus geht es bis Ostern um die Wurst

Eine weitere Motivation für diesen 40-tägigen Versuch waren die vielen Bilder und Videos leidender Tiere, die in Massentierhaltung möglichst schnell gemästet und dann oft qualvoll getötet werden. "Wir möchten aber nicht nur mit dem moralischen Zeigefinger kommen, sondern auch den Reiz einer vegetarischen Ernährung deutlich machen", so Andreas Steiner, der in den vergangenen Wochen immer wieder selbst von leckeren fleischlosen Menus aus der Küche überrascht wurde.

Auch der gesundheitliche Effekt spielt eine Rolle

Neben dem Geschmack ist da natürlich auch der gesundheitliche Effekt nicht zu übersehen, denn durch einen übermäßigen Fleischkonsum kann das Risiko von Zivilisationskrankheiten, wie beispielsweise Herz-Kreislauf-Erkrankungen, manche Krebsarten, Übergewicht und Diabetes steigen.

In der christlichen Tradition spielt der Verzicht und das Fasten eine große Rolle und so war es dem Team wichtig, diese Aktion auch mit der 40-tägigen Fastenzeit bis Ostern zu verbinden. Wer von den Teilnehmern trotzdem nicht auf sein Fleisch verzichten will, muss dies vorher anmelden: "Wir drehen sozusagen den Spieß um, sonst waren die Vegetarier immer in der Pflicht ihre Wünsche zu äußern." Abgerundet wird diese Aktion noch mit zwei Veranstaltungen, die dieses Thema aufgreifen.

Am 27. März ist der Tofu-Pionier und Unternehmer Wolfgang Heck zu Gast im Haus und stellt den Film "Agrokalypse" vor. Eine Woche später, am 4. April, wird der Betriebsseelsorger Paul Schobel über einen Vortrag über die "Ökonomie des Teilens" halten. Mehr Informationen unter www.luzen.de oder unter der Telefonnummer 07471/9 34 10.