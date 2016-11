Hechingen Ihre Wünsche gehen in Erfüllung

Hechingen. Kaffee, Konfekt und ein paar Kekse – das hat ein älterer Mann auf seinen Wunschzettel geschrieben. "Den möchte ich mir einrahmen", sagt Ulrike Stoll-Dyma, Referentin für ehrenamtliches Engagement der Caritas. Schließlich ist es der erste Wunschzettel der Aktion "Wunsch-Weihnachtsbaum".

Es handelt sich um eine Kooperation der Caritas und der Firma Baxter. Abgegeben werden die Zettel mit Weihnachtswünschen im Tafelladen, für die Geschenke sind dann die Mitarbeiter des Hechinger Unternehmens zuständig. An den drei Baxter-Standorten werden in den Aufenthaltsräumen und Kantinen Tannenbäume aufgestellt. An denen hängen dann die Wunschzettel. Von denen dürfen sich die Mitarbeiter einen aussuchen und das entsprechende Geschenk für eine bedürftige Person besorgen.

"Es geht nicht um Publicity", betont Baxter-Geschäftsführer Thomas Ertl. Es gehe vielmehr um die Teilhabe. Man wolle der Gesellschaft etwas zurückgeben und auch die Mitarbeiter motivieren, sich sozial zu engagieren. "Wir können die Plattform dafür bieten", sagt Ertl. Und man habe bereits mehr Ideen, wie diese Plattform genutzt werden könne.