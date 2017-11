Das Wetter hätte unwirtlicher nicht sein können: In strömendem Regen starteten rund 400 Läufer gestern Vormittag um 10 Uhr am Weiherstadion zum 33. Internationalen Hohenzollern Berglauf des Skiclubs Hechingen – zum Teil in witzigen und fantasievollen Kostümen. Für die Sportler galt es eine Strecke von 8,1 Kilometern und eine Höhendifferenz von rund 365 Metern zu bewältigen. Nach dem zunächst flachen Startstück in der Badstraße beim Stadion folgte laut Veranstalterinformation ein kurzer, steiler Anstieg und danach eine knapp zweieinhalb Kilometer lange Flachpassage. Konstant bergauf ging es für die Läufer dann ab Kilometer vier bis hinauf zum Ziel im Burghof der Burg Hohenzollern. Hier wurden die ersten Läufer bereits nach etwa einer halben Stunde erwartet. Für die Zuschauer wurde ein gratis Busverkehr angeboten. Nach der sportlichen Aktivität konnten sich Läufer und Zuschauer dann gemeinsam bei Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen in der Festhalle in Hechingen-Stetten stärken. Auch der gute Zweck ist integriert: Je ein Euro des Startgelds kommt der die Kira-von-Preußen-Stiftung zu Gute, die sozial benachteiligten Kindern kostenlose Ferienaufenthalte auf der Burg Hohenzollern ermöglicht. Foto: Kappe