Hechingen Hörgenuss und Augenschmaus auf der Burg

Bildung, Hörgenuss und Augenschmaus, auf gleich drei Arten wurden die Besucher bei dem Konzert verwöhnt. Zum einen war es der geschichtsträchtige Ort als Kulisse und dann die Ausführungen des Ensembles, das aus drei sehr fähigen Musikern bestand: Nicola Pfeffer am Cello und auf der Blockflöte, Niels Pfeffer auf dem Cembalo, sowie dem Traversflöte spielenden und das Konzert mit viel Wissen und manch interessanten Anekdoten moderierenden Hans-Joachim Fuss. Er lehrt an der Musikhochschule Stuttgart und ist Spezialist – auch was die Musik am Hof des Königs betrifft.

Und so fanden sich im Programm fast durchgehend Werke von Musikern, die kurzzeitig oder längere Zeit am Hof gewirkt hatten. So auch der Bach-Sohn Carl Philipp Emanuel, von dem ein Frühwerk sowie eine Sonate erklang. Sonaten für Traversflöte und Basso continuo (hier Cembalo und Cello) erklangen auch von Bach-Vater, Friedrich Benda, Carl Heinrich Graun, dem Flötenlehrer des Königs und nach Hans-Joachim Fuss "Musikpapst seiner Zeit", Johann Joachim Quantz – und natürlich vom König selbst. Der sei der vorzüglichste Künstler der Königlichen Kapelle gewesen, war eines von mehreren Zitaten von Fuss über das Klanggeschehen an Sanssouci im 18. Jahrhundert.

Ausgefeilte Interpretation und feinster Wohlklang

Im feinsten Wohlklang kam auch eine Quantz-Sonate zu Gehör, bei der die meist auswendig spielende junge Cellistin auf die Blockflöte wechselte. Insgesamt sah das Publikum hier drei sehr gebildete Künstler am Werk, die ihre Fähigkeiten ganz in den Dienst einer ausgefeilten Interpretation stellten. Das verfehlte seine Wirkung nicht und schon in der Pause wurde viel über die Musik gesprochen. Da gab es im Kutschenstall einen Empfang mit Burgverwalterin Anja Hoppe, dem Kunstbeauftragten des Hauses Preußen, Ulrich Feldhahn, und weiteren Vereinsmitgliedern – inklusive Preußenbier, Sekt und nichtalkoholischen Getränken.