Hechingen Hochzeitsmesse in der Domäne

"Ja" ist nur ein kleines Wort, doch bisweilen hängt sehr viel daran. Insbesondere natürlich am Hochzeitstag, an dem das Jawort zudem gut organisiert sein will. Wer den Gang zum Traualtar plant, sollte sich deshalb beizeiten Gedanken machen. Wo soll gefeiert werden? Welches Kleid soll es sein? Und überhaupt: Wie wird der große Tag zum unvergesslichen Ereignis? Antworten auf diese und andere Fragen erhielten die Besucher am Sonntag in der Domäne.

Die Grundidee der Messe: so einfach wie effektiv. Unterschiedliche Firmen, die alle etwas mit dem Thema Hochzeit zu tun haben, präsentieren ihre Produkte und Dienstleistungen. Der Vorteil für Heiratswillige: Sie finden dadurch alles unter einem Dach. Und so konnten Verliebte, Verlobte und Brautpaare in spe ganz entspannt auf Ideensuche gehen, sich inspirieren und von Experten beraten lassen. Von Hochzeitsmode über Kosmetik, Schmuck, Menü, Torte und Showband bis hin zu Fotografie, Floristik, Dekoration, der passenden Limousine und Location sowie dem Traumreiseziel wurde so ziemlich alles aufgeboten, um Heiratswillige ganz nach Wunsch in den siebten Himmel entschweben zu lassen.

Nichts soll dem Zufall überlassen werden