Hechingen Hochzeitsmesse auf Hofgut Domäne

Im schönen Ambiente des Hofguts, präsentieren über 20 Aussteller Ideen und Trends zum Thema Hochzeit. Der Eintritt ist frei.

Kleider-Müller aus Geislingen, Spezialist für festliche Mode, zeigt in der Remise Brautkleider und Hochzeitsanzüge namhafter Hersteller. Außerdem präsentieren das Reisebüro am Schloßberg in Hechingen, Foto-Keidel Hechingen und die Konditorei Baier aus Schömberg aktuelle Reisetrends, ausgefallene Hochzeitsfotos und einmalige Hochzeitstorten.

In der Remise mit vor Ort, ist das Hofgut mit Infoständen zum Thema Catering, Hochzeits-Deko und Events. Weitere Inspirationen und Anregungen finden heiratswillige Paare im Kuhstall an den Infoständen von Juwelier Drecker aus Burladingen, Art & Hobby aus Albstadt, Blumen-Jetter und SIM KIDS Events aus Balingen, Pyrotechnik Hahn aus Hechingen und Be Save aus Albstadt. Mit dabei sind auch Mrs. Sporty, RV Dekowelt, DJ Ricardo sowie im Außenbereich BHG Automobile Balingen.