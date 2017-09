Hechingen Hoch oben über dem Lindenwasen

Hechingen-Stetten. "Bei dem großen Kodi-Drachen wirken so große Zugkräfte, dass du dir vom Nylonseil schwere Schnittverletzungen holen kannst", sagte Ralf "Tschai" Bauer in einer Mischung aus Begeisterung für alles, was mit Fliegen zu tun hat sowie einem gewissen Respekt vor den Gefahren beim Drachenfliegen.

Bauer kennen viele nur als den Mann kennen, der mit seinem motorbetriebenen Fallschirm über Hechingen fliegt – und dem dabei manch schöne Fotos aus der Vogelperspektive gelingen. Er ist wie Jürgen Dethel Mitglied im "Hechinger Esprit". Jene Vereinigung, die das Drachenfest einführte, wurde im Wesentlichen vom vor zwei Jahren verstorbenen Dichter und Liedermacher Christoph Stählin ins Leben gerufen.

Weil Dethel anderweitig eingespannt war, engagierte sich Bauer für den reibungslosen Ablauf des Flugfests, steckte die Begrenzungen des Fluggeländes ab und hatte immer auch ein Auge für die richtige Handhabung der Fluggeräte durch die Besucher auf dem Lindenwasen.