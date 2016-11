Hechingen Herzmusikerin singt für eine bessere Welt

Es war eine angenehm eigenartige Musik, die verschiedene Stile miteinander vermischt und mit der sich die Sängerin da in die Herzen der Konzertbesucher singt. Eine Musik zum träumen, zum hoffen auf mehr Licht in einer Welt, die für so manche als bedrohlich und angesichts von Kriegen, Vertreibung und Hunger als menschenverachtend wirkt.

Das passte natürlich zum Grund der Veranstaltung: Der Unterstützung des Hechinger Vereins "Kinder brauchen Frieden". Aktuell wird damit das Projekt Buschkrankenhaus und die damit verbundenen Hilfsanliegen in Ruanda unterstützt. Michael Eberhard vom Kinderhilfeverein erläuterte die Arbeit in dem afrikanischen Land. So konnte in diesem Jahr schon 50 Kindern durch eine Operation das Leben gerettet werden, die an der Krankheit Hydrozephalus leiden. Für die Nachsorge der Kinder werde aber Unterstützung benötigt, warb das Mitglied vom Ruanda-Team um weitere Paten. Vom Gesundheitszentrum würden derzeit mehr als 100 arme Familien profitierten.

Mit dem unverkennbaren Sound von der Bühne konnten die rund 100 Besucher im großen Vortragsraum des Bildungshauses dann unmittelbar in eine heile Welt eintauchen. Es waren meist balladenartigen Eigenkompositionen mit eigenen, englischsprachigen Texten, die die sympathisch-charmante Sängerin vortrug. Stücke wie "Would you help to world shine", "The Crown" oder "How I Wish" aus ihrem neuen Album "Journey" kamen gut an. Die Liedermacherin begleitete sich selbst am Klavier oder auf der Gitarre und zwischendurch auch auf dem guten alten Harmonium.