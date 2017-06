Hechingen Helga Ciriello geht mit einem Paukenschlag in Rente

Nach mehr als 40 Jahren Tätigkeit für die Stadt Hechingen, geht die Leiterin des Hohenzollerischen Landesmuseum Helga Ciriello zum 1. August offiziell in den Ruhestand. Es war aber kein leiser Abschied. Im Rahmen einer feierlichen Präsentation stellte Ciriello die neueste Erwerbung des Museums vor. Ein Porträt der allseits bekannten "Madame Kaulla".

Genau 8125 Euro hat das Bild auf einer Wiener Auktion gekostet, Steuern und Gebühren inbegriffen. "Aber wir brauchten das Gemälde unbedingt, Karoline Kaulla ist schließlich die wichtigste Frau Hechingens", erklärte die Museumsleiterin und bot in einem lebendigen Vortrag einen Einblick in das Wirken der ehemals reichsten Frau Europas.

Gemeinsam mit Stadtarchivar Thomas Jauch und Fachbereichsleiter Jürgen Rohleder hatte Ciriello alles dafür getan, das Gemälde über die telefonische Ersteigerung zu Erwerben. Und das aus gutem Grund: In einem kurzen Vortrag stellte Jauch das bedeutende Gemälde vor. Es gilt als Vorbild für das bekanntere Porträt der Kaulla, das im Landesmuseum in Stuttgart zu finden ist. Bisher befand sich die "echte Kaulla" in Privatbesitz und war nur Experten ein Begriff. Diese sind sich auch beim Maler sicher: Der württembergische Hofmaler Johann Baptist Seele hat Kaulla portraitiert, auch wenn sich nirgendwo eine Signatur des Meisters finden lässt.