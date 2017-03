Hechingen Held hört auf – und macht weiter

Das Fest steht unter dem Motto "Vielfalt der Kulturen". Am Gymnasium war eine Erhebung durchgeführt worden, wieviele der Schüler keine "reinen" Schwaben sind, sprich bei denen zu Hause noch eine andere Sprache außer Deutsch gesprochen wird. Das Ergebnis war, dass das bei bis zu 40 Prozent der Kinder der Fall ist.

Nach den bisherigen Umfragen werden rund 1000 Schüler, Eltern und andere Verwandte zum Schulfest kommen. Neben kulinarischen Spezialitäten – hauptsächlich aus Russland, der Türkei und Albanien – wird es auch Darbietungen der Schüler geben.

Bis auf die geringe Beteiligung am Klanglabor zogen die Mitglieder ein positives Fazit für das vergangene Jahr. So konnten mit Fördergeldern unter anderem die Theater-AG, ein Schüleraustausch, die Technik-AG und "Jugend debattiert" unterstützt werden. Wenngleich Ralf Lanzinger meinte: "Ich hatte das Gefühl, dass man ein bisschen mehr hätte tun können."

Gerhard Kuhle zeigte sich in seinem Rückblick erfreut über den Zuwachs an Schülern. Zugleich räumte er ein: Die Lehrerbesetzung sei "nicht mehr so üppig wie sie mal war". Er gehe davon aus, dass die Schule dieses Jahr deutlich mehr Lehrer anfordern muss. 2016 kam schließlich nur eine neue Lehrerin an das Gymnasium.

Von der Stadt gebe es bisher kein Gesamtkonzept für die Sanierung der Schule. "Das wundert mich ein bisschen", sagt er. Kuhle hofft, dass sein Nachfolger dieses Konzept als "Bonbon" zum Einstieg bekommen wird.