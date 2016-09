Hechingen Heiratsantrag führt zu Sachbeschädigung

Am vergangenen Sonntagabend wurden nach Angaben des Fördervereins kurz vor 21 Uhr etwa 30 deutsch-türkische Bürgerinnen und Bürger beobachtet, wie sie vor und auf den Stufen der Terrasse der Villa Eugenia im Fürstengarten in Hechingen eine Banderole in türkische Sprache aufgespannt hielten und davor mit Teelichtern eine Figur auf dem Boden gebildet hatten. Das zusammen, so der Förderverein, sollte die romantische Kulisse für einen laut ihrer Auskunft "Heirats-Antrag" werden, den sie mithilfe einiger Digitalkameras zur Veröffentlichung auf "YouTube" geplant hatten.

"Da es wohl schon zu dunkel war, gelang das Vorhaben nicht recht und die Teelichter wurden später in den Mülleimern auf der Terrasse entsorgt, nachdem einige von ihnen auf der Plattform davor ausgelöscht waren", so der Förderverein. Dabei seinen größere Wachsflecken auf dem Sandstein entstanden, die der Verein nun mit viel Mühe wieder entfernen müsse.

Der Vorstand fordert die Verursacher jetzt auf, sich beim Förderverein zu melden, andernfalls müsse der Vorfall wegen Sachbeschädigung zur Anzeige bei der Polizei gebracht werden.