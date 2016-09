In Hechingen soll am Killberg ein neuer Stadtteil für über 2000 Einwohner entstehen, und die Hechinger sollen mitbestimmen dürfen, wie er einmal aussieht. Die Auftaktveranstaltung zu diesem Mitwirkungsprozess findet am Mittwoch, 5. Oktober, von 19.30 bis 21.30 Uhr in der Stadthalle Museum statt. Grundlage der Diskussion ist der Plan des Tübinger Büros Hähnig und Gemmecke, der im Juni bereits im Hechinger Gemeinderat präsentiert wurde (wir berichteten). In der Veranstaltung in der Stadthalle wird zunächst der Ablauf der Bürgermitwirkung erläutert, dann wird das städtebauliche Konzept Killberg IV vorgestellt und es besteht die Möglichkeit, diese Planung zu diskutieren und Anregungen einzubringen. Zum Abschluss wird gefragt, wer Interesse an der Teilnahme an anschließenden Workshops zu diesem Thema hat. Diese Workshops werden am Mittwoch, 26. Oktober, stattfinden. Themen dieser Workshops sollen dabei Städtebau und Nutzungen, Straße und Verkehr, Energie und Ökologie sowie Grün- und Freianlagen sein. Foto: Hähnig und Gemmecke