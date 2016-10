Hechingen Hechinger Gospelchor sorgt für Gänsehaut-Gefühle

Strahlend begann auch der Chor sein etwa zweistündiges Konzert. Während alle gespannt nach vorne auf die Bühne blickten, erklang plötzlich von hinten Gesang, und singend zogen die Chormitglieder langsam nach vorne.

Dann begann ein Konzert, das wohl alle in eine festliche Stimmung versetzte. Von Stiftskantor Mario Peters mit temperamentvollen Gesten geleitet, wurden zunächst klassische Gospel angestimmt.

Danach folgte jene besondere Mischung, die den Hechinger Gospelchor auszeichnet. Konzertante Lieder, teilweise sogar aus dem Pop-Programm im Radio bekannt. "Tears in Heaven", beispielsweise. Fantasievoll bearbeitet, enorm gefühlvoll interpretiert. Eine echte Wonne, den Sängern zuzuschauen.

Zusammengehalten wird das Programm dennoch durch eine religiöse Botschaft. "Die Sehnsucht nach Geborgenheit bei Gott", erklärte dies die Chor-Vorsitzende Gudrun Röderer. Sie hatte die Texte der Lieder für das Programmheft ins Deutsche übersetzt, um den Zuhörern eben auch diese Dimension des Konzerts näher zu bringen.

Der Chor hat einige neue Lieder im Programm, die allesamt sehr gut ankamen. "I’m Gonna Ride", oder "My Soul Loves Jesus", beispielsweise. Ebenfalls neu und vielleicht ein Höhepunkt im Programm: "All Night", ein Stück, in dem sich einzelne Gruppen im Chor wie in einem Dialog zusingen.

Ein toller Abend also, zu dem sicher auch Jonathan Ferber am Piano und der Percussionist Michael Bader beitrugen. Die Hechinger Firma AMS von Jürgen Wirth hatte die perfekte Tontechnik beigesteuert, die Pfadfinder die Bühne aufgebaut. Zwei Zugaben musste der Chor geben.