Hechingen Hechinger CDU fordert Ausbau des Balinger Standorts

Wie berichtet, favorisiert im Kreistag eine Mehrheit aus Albstädter und Balinger Räten den Bau eines neuen Klinikums auf einem Grundstück zwischen den beiden Städten. Die Kosten werden auf 300 Millionen Euro geschätzt. Unter anderem die CDU-Kreisräte Manfred König (Hechingen) und Helmut Barth (Burladingen) hatten in der Sitzung dieses Vorhaben deutlich kritisiert. Mit diesem Vorhaben würde eine Kreisklinik noch weiter weg vom Mittelbereich Hechingen liegen als bisher schon.

Mit seiner Stellungnahme versucht nun Hermann Schwendemann im Namen des CDU-Stadtverbands Hechingen, die Debatte noch einmal zu beeinflussen. Alle Argumente sprächen für den weiteren Ausbau des Klinikums in Balingen zur neuen Zentralklinik", schreibt der Verband.

Hingewiesen wird auf die hier bereits investierten fast 100 Millionen Euro, mit denen auch bauliche Vorausmaßnahmen für eine Erweiterung bezahlt wurden. Zudem seien Flächen gekauft worden, die für eine Erweiterung benötigt werden. Der im Kreistag favorisierte Standort sei dagegen reines Ergebnis von "Kirchturmpolitik und persönlichen Eitelkeiten", so die Hechinger CDU. Man appelliert nun "an alle politischen und gesellschaftlichen Gruppierungen in unserer Raumschaft", Einfluss auf die Kreispolitik zu nehmen, um dies zu verhindern.