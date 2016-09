Hechingen "Hechinger Aviona-Heim ist ein schwieriges Abriss-Gebäude"

Aufgrund des schlechten Gebäudezustandes sei ein Umbau oder eine Sanierung nicht wirtschaftlich, hieß es damals. Bereits im Vorfeld sind die Bewohner auf andere Unterkünfte im Kreis verteilt worden. Das Gebäude steht seit Anfang Juli 2016 leer.

Mit den Abbrucharbeiten wurde nun in der vergangenen Woche begonnen. In der ersten Phase, die etwa vier Wochen dauert, geht es um die Entkernung. So wird das Gebäude komplett geleert, alle losen Materialen müssen weichen. Aber auch Teppiche, Einbauküchen, das Glas und so weiter. Neun Mitarbeiter der Firma Schotter Teufel aus Straßberg sind zur Zeit am Werkeln. Nach der Entkernung geht es dann um Wasser und Strom. Es sei ein "schwieriges" Gebäude, erläutert der Polier Ismet Taci von Schotter Teufel unserer Zeitung. "In jedem Zimmer, in jeder Wand ist Glaswolle", sagt Taci. Und diese Glaswolle sei schwierig zu handhaben, da man alles per Hand entfernen müsse.

Aufgrund der Abbrucharbeiten kann es im Bereich der Runkellenstraße und der Staig zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen, teilte das Landratsamt vor Kurzem mit.