Hechingen Hechingen ist Heavy-Metal-Mekka

Hechingen. Geboten bekamen die Fans insgesamt zwölf Bands, sechs an jedem Tag. Jeweils ab 17 Uhr bis weit nach Mitternacht gab es mächtig was auf die Ohren. Und auch danach war noch nicht Schluss: Ein DJ heizte im Anschluss bei der After-Show-Party ein.

An das passende Ambiente wurde ebenfalls gedacht: Zwei Tattoo-Studios waren vertreten und ein VIP-Bereich für die Bands und geladene Gäste von Plattenfirmen eingerichtet.

Den Auftakt machten an beiden Tagen aufstrebende Bands aus der Region: am Freitag Vanish aus Stuttgart, am Samstag SpiteFuel aus Heilbronn. Am späten Abend wurde es dann international – den Schlusspunkt bildeten die in der Szene bekannten und etablierten Gruppen Brainstorm (Freitag) und Almanac (Samstag).