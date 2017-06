Hechingen Hechingen darf sich arm und reich zugleich fühlen

Finanzielle Zukunft durch Unsicherheiten geprägt

Die Vergangenheit lässt sich also halbwegs sicher in Zahlen ausdrücken, die finanzielle Zukunft Hechingens dagegen ist durch einige Unsicherheiten geprägt. Mit 33,3 Millionen Euro übersteigt die aktuelle Annahme über die Gewerbesteuereinnahmen die Schätzung vom Jahresbeginn um zehn Millionen, was aber am Ende dadurch ausgeglichen wird, dass Gewerbesteuerrückzahlungen, die eigentlich schon früher erwartet wurden, nun erst in diesem Jahr fällig werden. Und dann schwebt über allem noch ein so genanntes Verständigungsverfahren zwischen Deutschland und den USA, das unter anderem eben auch die Baxter-Steuern betrifft. Da könnten auf die Stadt dann noch einmal erhebliche Rückzahlungen zukommen. "Die Höhe ist im Ergebnis nicht abschätzbar", so der Finanzbericht. Es dürfte aber um mehrere Millionen gehen. Ende 2017 wird man mehr wissen.

Und so geht es munter weiter, denn auch 2018 werden höhere kommunale Umlagen fällig durch die unerwartet hohen Steuereinnahmen in 2016. Da muss die Stadt dann an jene Rücklagen ran, die sie mit Hilfe der Mehreinnahmen 2016 angelegt hat. Auch 2019 drohen hohe Umlagen, und erst 2020 normalisiert sich die ganze Lage dann wieder, vorausgesetzt, es schwappen nicht wieder unerwartete Millionen-Steuereinnahmen durch die Stadtkasse.

Am Ende des Jahres 4,5 Millionen Euro Schulden

Am Ende diesen Jahres wird dann mit einem Schuldenstand von 4,5 Millionen Euro gerechnet, was angesichts der gestemmten Großprojekte wie Bad-Umbau und eventueller Obertorplatzsanierung gar nicht so schlecht ist.

Allerdings warnten am Donnerstag alle Fraktionen davor, angesichts dieser "Achterbahn" der Geldströme nun in unangemessene Großzügigkeit zu verfallen.