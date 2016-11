Hechingen Haussanierung ist auch Herzenssache

Hechingen. Zwei Cafes – eines am Obertorplatz und das andere an der Johannesbrücke – tragen in Hechingen den Sternenbäck-Schriftzug. Das jüngste Projekt scheint auf Anhieb gar nicht recht dazuzupassen: Neben dem Sternenbäck in der Unterstadt wird ein Gebäude komplett saniert.

Hier entsteht das, was in Sonntagsreden gerne gefordert wird: Moderner Wohnraum und Geschäftsflächen mitten in der Stadt. Sechs Wohneinheiten und ein Laden, durch einen Aufzug allesamt barrierefrei zu erreichen. Um eines vorab zu verraten. Nach jetzigem Stand wird der Schreibwarenladen von Vera von der Goltz nach dem Umbau wieder hier einziehen.

Die Einheiten des restlichen Gebäudes will Albert Bumüller jun. als Wohnungen, Praxen oder Büros vermieten. Das Haus gehört der Familie Bumüller. Es war die erste Filiale. Direkt neben dem Stammhaus des Betriebs, dem Gasthaus "Sternen", wurde es 1953 als Bäckerei und Cafe hochgezogen.