Hechingen Hans-Jürgen Kleiner lässt seine Skulpturen baden gehen

Ganz rückt Kleiner noch nicht damit raus, was er an diesem Tag plant. Bekannt ist, dass er seine Skulpturen in die Starzel stellen will, wahrscheinlich beim neuen Starzelpark. Und besondere Musik soll es dazu geben. Genaueres folgt später.

Kürzlich hat Kleiner den Wiener Bildhauer Ernst Wittkowski getroffen und mit ihm das ganze Vorhaben noch einmal durchgesprochen. Der Hechinger Arzt und ehemalige Vorsitzende des Kunstvereins hat gerade Zeit für die Organisation der Ausstellung, weil er bei Minustemperaturen nicht an seinen Skulplturen arbeiten kann. Denn die stehen im Freien.

Eigentlich habe er eine gemeinsame Aktion mit seinem Bildhauer-Freund Carlos Simoes Ferreira geplant. Im Februar in dessen Heimat Maputo (Mosambik), im Juli dann in Hechingen. Aber es habe sich herausgestellt, dass die Transportkosten für die Skulpturen zo hoch gewesen wären.