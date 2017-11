Hechingen Hallenbad: Diskussion um Öffnungszeiten

Entschieden wurde am Ende: Das Hallenbad wird an sieben Tagen die Woche geöffnet. Montags, mittwochs, freitags, samstags, sonntags und an Feiertagen von 10 bis 21 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 7 bis 20 Uhr. Da das Freibad im Sommer montags und mittwochs von 7 Uhr an geöffnet hat, ergeben sich vier Termine für Frühschwimmer, im Winter zwei.

Nicht ausreichend, monierte SPD-Rätin Ingrid Gruler und forderte in einem Antrag tägliches Frühschwimmen im Sommer um 7 Uhr. Auch die Verwaltung präsentierte nach Vorbesprechungen ein abgeändertes Zeiten-Konzept. CDU-Rat Andreas Ermantraut merkte an, dass man bei Öffnungszeiten auch über Personalkosten spricht und riet zu Zurückhaltung. Nach längerer Diskussion dann ein klares Ergebnis: 14 Ja-Stimmen für das ursprüngliche Konzept. Grulers Vorschlag fand zwei Ja-Stimmen, das abgeänderte Konzept sieben. Nach einem Jahr soll über die Erfahrungen mit den Öffnungszeiten noch einmal diskutiert werden.

Auch die Eintrittspreise wurden festgelegt. Künftig gilt: Erwachsene zahlen vier Euro, Jugendliche zwei. Bislang zahlten Erwachsene 3,40 Euro, Jugendliche 1,70. Die Zehnerkarte für Erwachsene kostet 35 Euro, für Jugendliche 17. Es gibt 30er-Karten für Erwachsene für 88 Euro, für Jugendliche 42 Euro.