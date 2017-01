Hechingen Gugguba feiern großes Guggenfestival

Die Akteure übertrumpften sich geradezu mit farbenprächtigen, aufwendigen Kostümen; allen voran die Gastgeber der Gugguba, die gleich zu Beginn der Veranstaltung ihr neues Häs präsentierten. Mit ihren mit vielen bunten Knöpfen übersäten Jacken in frischem Grün sind sie ohne Zweifel ein Farbtupfer in der Fasnetslandschaft. Nicht fehlen dürfen kreative, kunstvolle Schminkkreationen.

Bei so viel Kreativität auf der Bühne ließ sich am Samstag auch das Publikum nicht lumpen. Von Pumuckl über Clowns und Hexen wimmelte es im Zelt vor Fantasiegestalten, die begeistert mittanzen und mithüpften. Bei so viel Körpereinsatz stand nicht nur den Guggenmusikern die eine oder andere Schweißperle auf der Stirn. An der Bar konnten die Gäste ihren Durst löschen oder sich im Kaffeezelt eine kleine Auszeit genehmigen. Für Stimmung in den Pausen sorgte DJ El Diestro.