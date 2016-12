Hechingen Grünes Licht für Ruheforst

Der Geschäftsmann will auf eigenen Wunsch hin nicht mehr in den Medien mit Namen genannt werden, er wird deshalb mit V.I. bezeichnet. Geklagt hatte er gegen die Stadt Hechingen, nachdem diese einen Bebauungsplan für den Ruheforst bei Schloss Lindich erlassen hatte.

V.I. besitzt dort ebenfalls ein Grundstück, das früher Polizeikaserne war und das an den Wald grenzt, in dem die Fürstliche Verwaltung Sigmaringen einen Ruheforst einrichten will. 2013 sollte er in Betrieb gehen. Beigesetzt werden könnten dort Urnen aus verwitterungsfähigem Material. Die Namen der Beigesetzten stünden auf Täfelchen an den Bäumen. Es werden keine Gebäude errichtet, nur ein kleiner Platz, Skulpturen und Parkplätze weisen auf die Einrichtung hin.

Offizielle Eröffnung war vor dreieinhalb Jahren geplant